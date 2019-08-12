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Жителя Удмуртии оштрафовали за гибель двухлетней дочери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Можгинском районе Удмуртии после гибели двухлетней девочки ее отца признали виновным в причинении смерти по неосторожности. 28-летний мужчина выплатит судебный штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщает Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

«Отец ребенка полностью признал свою вину. Следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о назначении мужчине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — указано в сообщении.

Инцидент произошел 16 июля. В одном из населенных пунктов района ребенок играл около дома без присмотра отца. Девочка упала в бочку с водой и утонула.

5 августа суд приговорил 44-летнего жителя Санкт-Петербурга к 15 годам колонии строгого режима за убийство малолетнего сына. Преступление произошло в октябре 2018 года. Мужчина был сильно пьян и «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» нанес 11-летнему мальчику не менее 14 ударов топором.

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