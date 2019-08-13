Буря мглою: последствия тайфуна «Лекима» в Китае

Сверхмощный тайфун, получивший имя «Лекима», обрушился на китайские провинции Чжэцзян и Шаньдун в ночь на 10 августа. Сейчас стихия несколько успокоилась — погодные условия характеризуются «всего лишь» как тропический шторм, но опасность полностью не миновала. В результате непогоды погибли 44 человека, около миллиона жителей пришлось спешно эвакуировать. Последствия бедствия — в фотогалерее «Известий»