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Буря мглою: последствия тайфуна «Лекима» в Китае

Жертвами стихии стали свыше 40 человек
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Тайфун «Лекима»
Фото: Getty Images/VCG/China News Service/Zhang Hengwei
Сверхмощный тайфун, получивший имя «Лекима», обрушился на китайские провинции Чжэцзян и Шаньдун в ночь на 10 августа. Сейчас стихия несколько успокоилась — погодные условия характеризуются «всего лишь» как тропический шторм, но опасность полностью не миновала. В результате непогоды погибли 44 человека, около миллиона жителей пришлось спешно эвакуировать. Последствия бедствия — в фотогалерее «Известий»
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Тайфун «Лекима»
Фото: Getty Images/VCG/China News Service/Yang Qing
Разбитые автомобили и развороченный асфальт на улицах города Юэцин, провинция Чжэцзян
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Тайфун «Лекима»
Фото: Getty Images/VCG/Zhejiang Daily
Юэцин оказался затоплен почти полностью, вода лишь начинает спадать спустя несколько суток после бедствия
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Тайфун «Лекима»
Фото: Getty Images/VCG/Daily Press Group/Zhejiang Daily
Спасатели эвакуируют жителей деревни Шаньцзао, разрушенной тайфуном почти до основания
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Тайфун «Лекима»
Фото: Getty Images/VCG
Поиски пропавших без вести продолжаются. Пока не выяснена судьба 16 человек в провинциях Чжэцзян и Шаньдун
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Тайфун «Лекима»
Фото: REUTERS
Ночью спасатели работают при свете импровизированных ламп
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Тайфун «Лекима»
Фото: Getty Images/VCG
Жители деревни Шаньцзао пытаются высушить немногие спасенные от стихии пожитки
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Тайфун «Лекима»
Фото: REUTERS/Aly Song
В Шанхае тайфун уже не произвел столь пугающих разрушений, но жителям мегаполиса всё равно пришлось нелегко
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Тайфун «Лекима»
Фото: Getty Images/VCG/Sun Jinbiao
По затопленным улицам Линьхая (провинция Чжэцзян) можно передвигаться лишь на лодках
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Тайфун «Лекима»
Фото: REUTERS
Тайчжоу пострадал от стихии относительно меньше других городов Чжэцзяна, но и здесь последствия урагана видны на каждом шагу
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Тайфун «Лекима»
Фото: REUTERS/Zhejiang Daily Press/Jiang Chao
Так выглядит одна из площадей Вэньчжоу, крупного городского конгломерата с населением свыше 8 млн человек
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Тайфун «Лекима»
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Xinhua/Han Chuanhao
Спасатели разбирают завалы в надежде обнаружить выживших
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