Отпущенное КНДР судно «Сянхайлинь-8» вышло на промысел в Японское море

Российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое задерживалось военными КНДР, отправилось в район промысла в Японском море. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило ТАСС со ссылкой на «Северо-восточную рыболовную компанию», владеющую трулером.

«Судно отправилось из южнокорейского порта Сокчо в район промысла в Японское море, куда и планировалось до задержания», — заявил представитель компании.

Он добавил, что экипаж принял решение продолжить свою работу на судне.

28 июля КНДР отпустила российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое более 10 дней находилось в порту Вонсан.

«Сянхайлинь-8» задержали за нарушение государственных границ КНДР в ночь на 17 июля. Военные на ходу высадились на российское судно и начали отключать средства связи, а затем доставили его в порт. На борту траулера в момент задержания находились 17 человек, в том числе 15 россиян.