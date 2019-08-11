В Днепре пьяная женщина поила годовалую дочь водкой. Об этом 11 августа сообщает портал «Днепр вечерний».

По словам очевидцев, она давала девочке водку сразу, как та начинала плакать. При этом сама женщина и ее сожитель находились в состоянии сильного алкогольно опьянения и шли с коляской по проезжей части.

Свидетели происходящего вызвали полицию. После того, как правоохранители прибыли на место, женщина вместе с мужчиной попытались оказать сопротивление, но вскоре их задержали, а ребенка отправили в больницу.

24 июля сообщалось, что в Вологодской области пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика.