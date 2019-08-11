Прямой эфир

Тень Вавилона: чем запомнилось байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе

Фестиваль байкеров на мотоцикле «Урал» посетил Владимир Путин. Его пассажирами были глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Десятое юбилейное байк-шоу состоялось на горе Гасфорта. Организаторы удивили зрителей диковинными конструкциями: огромной Вавилонской башней, железными чудовищами и выдувающими огонь трубачами. Самые зажигательные кадры праздника — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Кульминацией фестиваля стало масштабное пиротехническое, трюковое, музыкальное и литературное шоу
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Гостями первого дня шоу стали 50 тыс. человек
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В шоу приняла участие группа «Кипелов»
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На весь экран
Байк-шоу в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017