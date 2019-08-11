В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Как сообщили в «Росатоме», взрыв в Северодвинске произошел во время испытания ракеты на морской платформе.

Погибли 5 сотрудников компании и трое получили ожоги. После взрыва нескольких человек отбросило в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Погибшие работали с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты.

Причину ЧП в компании не назвали, но отметили, что имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Прощание с погибшими специалистами пройдет в понедельник, 12 августа.