«Би-2» представила первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна»

«Би-2» не устает удивлять — музыканты собрали супергруппу «Куртки Кобейна». В экспериментальный альбом вошли 11 треков в самых разных направлениях. К проекту привлекли старых знакомых: Диану Арбенину, Леонида Агутина, группу Brainstorm. Ну и куда же без суперзвезды нашего времени — певицы Монеточки.

Исполнять песни вживую не будут — слишком много разных музыкантов. Но прослушать альбом уже можно онлайн.