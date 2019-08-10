Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Об этом рассказал председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

По его словам, в различных регионах страны места фамилий в топе самых распространенных могут меняться.

Так, например, в Екатеринбурге лидирует фамилия Кузнецов, на втором месте Иванов, а затем идут Попов и Смирнов. При этом в целом по России больше всего Смирновых, пишет «Российская газета».

Мосин отметил, что лингвисты и социологи еще в начале XXI века составили сборник 500 самых частых фамилий в России, и лидерами тогда были Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Федоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов.

Специалист указал, что на распространенность фамилий влияет множество факторов, в том числе миграционные и исторические процессы. Например, сейчас, если рассматривать 1000 самых частых российских фамилий, в список могут войти фамилии среднеазиатского (таджикского, киргизского или узбекского) происхождения.

В апреле были названы самые популярные мужские и женские имена для новорожденных в России. Лидерами стали Артем и София.