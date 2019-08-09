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Фестиваль «День Индии» состоится в парке «Сокольники» 10 и 11 августа

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Фото: indiaday.ru
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В связи с плохими погодными условиями открытие шестого фестиваля Дружбы «День Индии» в Сокольниках перенесено на субботу, 10 августа, начало в 10.00. Окончание мероприятия 11 августа в 22.00 воскресенья.

По индийским традициям дождь считается благословением и предвестником хорошего урожая, потому организаторы вместе с погодой присоединяются к этой традиции и приглашают всех москвичей и гостей города на фестиваль!

Официальная церемония открытия фестиваля состоится в субботу в 13.00 на главной сцене. На открытие приглашены мэр Москвы Сергей Собянин, известные политики, деятели культуры и публичные личности.

Во время торжественного открытия индийский художник Радж Кумар представит широкой общественности портрет Махатма Ганди, который он с любовью нарисовал в дар президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В субботу, почетные гости фестиваля вместе с президентом индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани посадят в парке «Сокольники» лиственницу в честь 150-летия Махатма Ганди, ставшего «отцом нации» для Индии и «великой душой» для всего мира.

В 14:00 начнется грандиозное шествие Божественной колесницы, которое называется Ратха-ятра. По фонтанной площади парка торжественно прошествует огромная колесница, которую вереницы людей тянут за толстые канаты, каждый желающий сможет к ним присоединиться. Этот национальный ритуал давно вышел за пределы Индии и с большой торжественностью проходит по всему миру. Он по праву считается очень благоприятным, дарующим благословление и удачу, ведь во время шествия колесницы Божество являют себя людям. Процессия будет сопровождается песнями и танцами преданных, одетых в праздничные национальные одежды. За несколько часов москвичам и гостям фестиваля будет роздано более 5 тонн фруктов.

В этом году программа фестиваля объединяет все самое лучшее, что может показать далекая и загадочная Индия: от зажигательных танцев и росписи хной до грандиозного шествия колесниц и просмотров любимого индийского кино. Перед гостями фестиваля выступят колоритные артисты, спикеры и блогеры, не обойдется без шахматного турнира, практик йоги и медитации, а еще можно стать свидетелем красочной, яркой и очень глубокой по содержанию традиционной свадьбы в индийском стиле

Гостей праздника ждут масштабная индийская ярмарка, горы ароматной и вкусной еды, 5 сцен, 20 тематических площадок, яркие костюмы, узнаваемые мотивы, – все это усиливает ощущение единства людей, которые соберутся вместе в эти прекрасные дни.

На главной сцене выступят более 450 артистов, а это около 200 музыкальных коллективов из Индии и России.

Более 150 компаний привезли самые разные товары из Индии — натуральную аюрведическую косметику, масла и благовонья, средства для здоровья, кашемировые и шёлковые шали и палантины, сумки с затейливой вышивкой, оригинальные украшения в стиле этно, камни и серебро, одежду и традиционные туники, а также мебель в стиле интерьеров Махараджей и предметы интерьера ручной работы.

Гостей мероприятия ждет масштабный фестиваль манго, на котором москвичи смогут приобрести более 10 видов этого фрукта. Также москвичи и гости столицы получат возможность отведать блюда индийской кухни и натуральные сладости, которые представят 30 лучших ресторанов, работающих в Москве.

На центральной площади парка состоится шоу барабанщиков и акробатов на ходулях, в котором примут участие специально приглашенные знаменитые артисты из Индии.

Специально из Индии для участия в фестивале прибыл астролог с мировым именем пандит Аджай Бхамби, консультирующий знаменитых актеров, политиков, спортсменов, музыкантов и других знаменитых личностей.

На празднике можно будет посетить мастер-классы по готовке национальных индийских блюд, по рисованию в индийском стиле и танцевальные мастер-классы. Для любителей селфи и бумеранга будут открыты живописные фотозоны.

Дети, родители, начинающие и опытные блогеры смогут еще ближе познакомиться с культурными традициями и семейными ценностями Индии, попробовать себя в практиках йоги или пения мантр, получат новые знания в области аюрведы, прокачают свои творческие способности.

Организаторы Фестиваля и гости, которые запланировали посетить этот праздник, искренне надеются, что погода на выходных будет милостива и все мы уже имеем благословение небес на получение радости и изобилия.

Подробная программа на сайте www.indiaday.ru

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