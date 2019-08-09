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Шилов опроверг информацию о повреждении картины в его галерее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Художник Александр Шилов опроверг ранее появившуюся информацию о повреждении картины стоимостью почти 10 млн рублей в его галерее в Москве.

«Да не, это вранье. Конечно, вранье», — цитирует Шилова телеканал «360».

При этом в галерее Шилова агентству ТАСС подтвердили факт повреждения полотна.

Ранее 9 августа РЕН ТВ сообщил со ссылкой на собственный источник, что неизвестный вандал повредил картину «Художник Владимир Суздальцев» стоимостью 9,7 млн рублей. По информации телеканала, повреждения заметили еще 17 июля.

Уточнялось, что с картины смысли часть красочного слоя, а затем неизвестный дорисовал недостающие детали. Как ему это удалось, пока неясно, но понятно, что это человек, владеющий навыками живописи.

Полиция проводит проверку, сумма причиненного ущерба устанавливается, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Галерея Шилова была открыта в 1997 году на улице Знаменка. Во время торжественного открытия галереи художник заявил, что будет передавать туда свои лучшие работы. Каждый год на День города он дарит более 100 своих картин.

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