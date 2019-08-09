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СМИ назвали возможную причину падения беспилотника США в Ираке

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Фото: burathanews.com
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Американский разведывательный военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал к северу от столицы Ирака Багдада после хакерской атаки. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило новостное иракское агентство Burathanews.

Бортовой номер упавшего беспилотника — 52187, это видно на снимке, опубликованном СМИ. При падении серьезных повреждений разведывательный аппарат не получил. Как поясняет агентство, этот факт говорит о том, что БПЛА подвергся хакерскому перехвату, в результате чего был посажен на землю.

В настоящее время аппарат находится у иракских силовиков, отмечается в публикации.

8 августа иракский парламентарий Саркаут Шамсулддин назвал опасными любые односторонние действия США на территории страны. Вашингтону необходимо поговорить с Багдадом, прежде чем что-либо предпринимать, отметил политик.

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