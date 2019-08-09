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В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

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В Дании банк Nordea Bank Abp начал выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет, пишет Bloomberg.

Низкие ставки по жилищным кредитам - не редкость в Дании. Так, в начале августа банк Realkredit Danmark выдал ипотеку по ставке на 0,5% сроком на 30 лет.

При этом кредитная организация Jyske Bank сообщила о планах выдавать ипотеку на 10 лет с отрицательной ставкой. Таким образом, клиент сможет получать дополнительные средства от банка.

Аналитики полагают, что такие меры приведут к росту цен на недвижимость в стране.

5 августа сообщалось, что Сбербанк в очередной раз снизит ставки по ипотеке.

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