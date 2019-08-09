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Жители Донбасса рассказали об отношении к закону о госязыке на Украине

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Фото: Сергей Прудников
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На Украине 16 июля вступил в силу закон о единственном государственном языке, который расширил сферы жизни, которых использование русского карается штрафом. Жители Донецка такую инициативу не оценили.

Многие возмутились, что такой закон противоречит украинской конституции и нарушает права людей, которые с детства говорят на русском.

По мнению экспертов, подобный закон окажется настоящим тестом на толерантность. Ведь если люди захотят жить при таком режиме, то они этого и заслуживают.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Язык — дорогой товар, и на него всегда найдутся покупатели

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