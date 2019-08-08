Жители выберут облик нового арт-парка в центре Петербурга

Петербуржцы сами решат, как будет выглядеть парк на проспекте Добролюбова. В сети стартовал второй этап голосования по проекту.

Участникам предлагают выбрать, станет ли парк местом для прогулок или территорией развлечений, будет ли там пляж, певческое поле, ботанический сад или музей ветра? Пожелания жителей учтут архитекторы, отмечает телеканал «78». В декабре город объявит конкурс на подготовку детальной концепции парка. До этого момента будут определены разработчики технического задания, ответственные за реализацию.

Ранее топонимическая комиссия рекомендовала присвоить парку историческое название «Тучков буян». Именно этот вариант лидирует в народном голосовании. Также предлагаются варианты «Арт-парк», «Петроградский», «Невский сад» и др. Территория на месте будущего общественного пространства на набережной Малой Невы полностью очищена от опасных химикатов.