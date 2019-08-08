По факту ДТП под Новороссийском возбудили два уголовных дела

Последствия ДТП на трассе в Новороссийске устранены. Упавшие в овраг автобус и легковую машину увезли. СК возбудил два уголовных дела, в санатории проведена проверка.

В среду вечером автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе. В салоне на экскурсию ехали туристы из 11 регионов России. Погибли три человека, еще 44 пострадали, пять из них в тяжелом состоянии.