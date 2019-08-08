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Возбуждено дело против избивших туриста фотографов-живодеров в Крыму

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В Судаке возбуждено уголовное дело в отношении избивших туриста организаторов фотографирования с животными. Их подозревают в хулиганстве, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В ходе обысков у данных граждан было изъято порядка 3,2 млн рублей, предположительно добытых противоправным путем, а также фото- и мобильная техника», — говорится в сообщении, передает Крыминформ.

У задержанных забрали краснокнижную птицу — курганника канюка. Напомним, 22 июля группа организаторов незаконного фотографирования с животными избила туриста за отказ расплатиться за снимок. Другая группа организаторов фотографирования в Ялте оказала сопротивление сотрудникам полиции. Всего за три года у нелегалов было изъято более 40 животных.

Как сообщалось 19 июня, взвод туристической полиции начал работать в Крыму. Специальный отряд патрулирует Ялту. Он призван обеспечивать комфортное пребывание российских и иностранных туристов на полуострове. Сотрудники туристической полиции владеют английским языком, изучают другие языки и историю достопримечательностей полуострова.

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