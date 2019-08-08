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Пресс-конференция о проблемах пчеловодства в России. Прямая трансляция

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная ситуации вокруг пчеловодства в российских регионах. На ней выступает президент национального российского союза пчеловодов Арнольд Бутов.

На мероприятии запланированы к обсуждению такие вопросы, как реальная текущая оценка состояния отрасли, предотвращение гибели пчел в регионах, перспективы рынка меда, вопросы государственной поддержки и ценовая политика на рынке меда.

В более чем десяти российских областях в июне и июле зафиксирована массовая гибель пчел. На основании полученной информации от субъектов Российской Федерации, ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства», Российского национального союза пчеловодов, Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства, Союза пчеловодов и пчеловодных организаций страны «Пчеловодство», Минсельхоз России сообщает, что по состоянию в 25 регионах погибло около 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в Российской Федерации.

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