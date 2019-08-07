Мини-юбки запретили носить сотрудницам администрации Псковской области

Руководство Псковской области ввело дресс-код для сотрудников администрации. Чиновники должны отдавать предпочтение «сдержанным цветовым решениям и классическим моделям одежды и обуви». Исключением являются выходные и праздничные нерабочие дни, а также дни выезда в служебную командировку.

Чиновникам настоятельно не рекомендуется ношение одежды и обуви спортивного и пляжного стиля, одежды и аксессуаров с вызывающими принтами, экстремистскими или просто неприличными надписями. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Женщинам не рекомендуется приходить на работу в администрацию в излишне узких брюках, мини-юбках и коротких платьях (выше колена на 10 см), с глубоким декольте или глубоким разрезом, открытой спиной, в прозрачной одежде и шортах.

Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян. Согласно исследованию компании HeadHunter, противники строгой регламентации костюма в основном заняты в сфере информационных технологий, искусстве и медиа, а также маркетинге.