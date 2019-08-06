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Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян

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Фото: Global Look Press/Nick White/moodboard
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Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян. О этом во вторник, 6 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследования компании HeadHunter.

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При этом доля россиян, которые точно согласились бы на работу со строгим дресс-кодом, составила 39% опрошенных, а еще почти треть ответили, что скорее согласились бы.

Отмечается, что среди молодых людей в возрасте от 24 до 34 лет доля людей, которые точно не согласились бы, составила 7%, а еще 16% не согласились бы «скорее всего».

Противники строгой регламентации костюма в основном заняты в сфере информационных технологий, искусстве и медиа, а также маркетинге.

По данным социологов, строгий дресс-код есть на работе у 11% опрошенных, еще 12% обязаны носить форму, выданную работодателем.

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