Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян. О этом во вторник, 6 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследования компании HeadHunter.

При этом доля россиян, которые точно согласились бы на работу со строгим дресс-кодом, составила 39% опрошенных, а еще почти треть ответили, что скорее согласились бы.

Отмечается, что среди молодых людей в возрасте от 24 до 34 лет доля людей, которые точно не согласились бы, составила 7%, а еще 16% не согласились бы «скорее всего».

Противники строгой регламентации костюма в основном заняты в сфере информационных технологий, искусстве и медиа, а также маркетинге.

По данным социологов, строгий дресс-код есть на работе у 11% опрошенных, еще 12% обязаны носить форму, выданную работодателем.

25 апреля сообщалось, что в некоторых школах в США действует запрет для родителей на появление на территории учебного заведения в неподобающем виде. По словам директора школы имени Джеймса Мэдисона в Хьюстоне, в школу не пустят родителей, одетых в пижамы, мешковатую одежду, в чрезвычайно обтягивающей или «излишне открытой» одежде.