Режим повышенной готовности ввели в Петрозаводске из-за загрязнения реки

В Петрозаводске продолжает действовать режим повышенной готовности. Ранее он был введен после попадания нефтепродуктов в реку Лососинка. В пресс-службе городской администрации рассказали, как ликвидируют последствия.

Сегодня, 7 августа, специалисты откачивают нефтепродукты из цистерны, которая была повреждена злоумышленниками рядом с рекой Лососинка в Петрозаводске. Ее объем составляет 30 куб. м, передает ИА «Карелinform». Полученные нефтепродукты планируют сдать на утилизацию. Цистерну демонтируют и произведут выемку грунта. На месте происшествия установлены боновые заграждения, территория загрязнения была обработана сорбентом.

Ранее проверка состояния реки Сейм показала, что 23 предприятия Курской области много лет сбрасывают туда неочищенные сточные воды. Им грозят штрафы от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Вопросом будет заниматься региональная прокуратура. Если ситуация не изменится, работу предприятий могут остановить.