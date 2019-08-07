Прямой эфир

Режим повышенной готовности ввели в Петрозаводске из-за загрязнения реки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске продолжает действовать режим повышенной готовности. Ранее он был введен после попадания нефтепродуктов в реку Лососинка. В пресс-службе городской администрации рассказали, как ликвидируют последствия.

Сегодня, 7 августа, специалисты откачивают нефтепродукты из цистерны, которая была повреждена злоумышленниками рядом с рекой Лососинка в Петрозаводске. Ее объем составляет 30 куб. м, передает ИА «Карелinform». Полученные нефтепродукты планируют сдать на утилизацию. Цистерну демонтируют и произведут выемку грунта. На месте происшествия установлены боновые заграждения, территория загрязнения была обработана сорбентом.

Ранее проверка состояния реки Сейм показала, что 23 предприятия Курской области много лет сбрасывают туда неочищенные сточные воды. Им грозят штрафы от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Вопросом будет заниматься региональная прокуратура. Если ситуация не изменится, работу предприятий могут остановить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проверку организовали в Тамбовской области по факту схода цистерны с рельсов
Отходное производство: мусор превратят в топливо при помощи пара
Новое устройство уничтожит отработанное сырье без вредных выбросов в атмосферу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017