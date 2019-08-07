Прямой эфир

Проверку организовали в Тамбовской области по факту схода цистерны с рельсов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове с рельсов сошла одна из цистерн грузового поезда. Организована доследственная проверка. На месте работала следственная группа.

Инцидент произошел в среду, 7 августа, в 11 утра на путепроводе на Астраханской улице. У грузового поезда с 32 цистернами сошла с рельсов одна из цистерн для нефтепродуктов. Дорожное движение было парализовано, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Цистерна не опрокинулась. Ее установили на рельсы к 16:00. Состав продолжил свой путь.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

4 августа в Тамбовской области под поезд попала 82-летняя женщина. От полученных травм пенсионерка погибла. Позже выяснилось, что у нее были проблемы со слухом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда
В Белоруссии с рельсов сошли 16 цистерн грузового поезда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017