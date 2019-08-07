Проверку организовали в Тамбовской области по факту схода цистерны с рельсов

В Тамбове с рельсов сошла одна из цистерн грузового поезда. Организована доследственная проверка. На месте работала следственная группа.

Инцидент произошел в среду, 7 августа, в 11 утра на путепроводе на Астраханской улице. У грузового поезда с 32 цистернами сошла с рельсов одна из цистерн для нефтепродуктов. Дорожное движение было парализовано, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Цистерна не опрокинулась. Ее установили на рельсы к 16:00. Состав продолжил свой путь.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

4 августа в Тамбовской области под поезд попала 82-летняя женщина. От полученных травм пенсионерка погибла. Позже выяснилось, что у нее были проблемы со слухом.