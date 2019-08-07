26 июля депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект об ограничении доли иностранного капитала в интернет-компаниях до 20 процентов. Новость об этом немедленно отразилась на акциях Yandex N.V — материнской компании «Яндекса», зарегистрированной в Нидерландах. Для некоторых крупных игроков это падение особенно кстати, ведь скоро пройдут переговоры о вхождении одной из государственных компаний в число акционеров «Яндекса».

Аналитики «Ренессанса» предрекли скорый переход компании государству. Стоит отметить, что это не первый опыт близкого взаимодействия российского IT-гиганта с госкомпаниями. В 2009 году «Яндекс» продал Сбербанку «золотую акцию» за символический 1 евро. Она дает последнему широкие полномочия. Сбербанк, к примеру, имеет право блокировать продажу ключевых активов. Также любой акционер, купивший более 25 процентов от уставного капитала или голосов компании, обязан запрашивать у финансовой организации право на владение этой долей. В случае отказа ее надо продать. Но «золотая акция» не дает Сбербанку права вмешиваться в операционную деятельность компании и не предоставляет места в совете директоров.

Данные обещания

Эксперты тревожатся об экспансии государственного сектора в российской экономике. Но интерес к деятельности IT-гигантов — не только российское явление, особенно если речь идет о корпорациях, использующих персональные данные. Один из крупнейших законотворческих трендов последних лет — регламентация работы со сведениями о частных лицах.

Европейские регуляторы сумели сработать на опережение. Общий регламент по защите данных Евросоюза впервые был предложен в 2012 году, а вступил в силу в 2018-м, что дало бизнесу время для адаптации. Эти нормы существенно ограничивают возможности компаний по сбору персональных данных, а также устанавливают высокие стандарты и ответственность за безопасность их хранения. Невыполнение правил ведет к штрафам до 20 миллионов евро или до 4 процентов оборота компании.

В то же время в США до сих пор не утихают споры о Facebook, Cambridge Analytica, и о том, как персональные данные миллионов американцев попали в руки частной компании. В Вашингтоне оказались не готовы к вызовам, которые несет с собой технологический прорыв последних лет.

Персональные данные — такая же собственность граждан, как имущество, а значит, государство не имеет права отказываться от их защиты. В последние годы западным регуляторам пришлось снять розовые очки в отношении IT-гигантов и осознать, что они стремятся к прибыли и готовы использовать отсутствие внятного регламента в свою пользу.

Кроме того, западные корпорации все чаще ведут себя как монополисты, поглощая потенциальную конкуренцию в зародыше или копируя продукты конкурентов. Подобных примеров из деятельности Amazon, Facebook и Google множество. Готовящееся в США антимонопольное расследование в отношении IT-гигантов доказывает, что американский регулятор всерьез заинтересовался влиянием этих корпораций на здоровую конкуренцию.

Парадоксально, но самые инновационные компании теперь могут затормозить технологический прогресс. Финансовые возможности корпораций позволяют им сохранять долгосрочное монопольное положение.

«Яндекс» — один из немногих игроков, способных конкурировать с Google и Facebook на рынке интернет-рекламы. Поисковая система Yandex стабильно входит в топ-20 наиболее посещаемых сайтов мира, а продукты российской компании вполне успешно соперничают с западными аналогами на рынке СНГ. При этом российская компания уступает по финансовым возможностям своим прямым американским конкурентам или крупным инвестиционным фондам.

Переход «Яндекса» под управление внешних игроков может привести к двум вещам — остановке развития компании и постепенному уничтожению ключевых продуктов, а также монополизации рынка интернет-рекламы. В сфере Adtech «Яндекс» является основным соперником Google на рынке СНГ. Поглощение аудитории «Яндекса» может сделать американского IT-гиганта лидером на российском рынке.

Такая перспектива тревожит, особенно учитывая спорные достижения Google в обеспечении безопасности данных пользователей. Были крупные утечки, несмотря на миллиардные инвестиции корпорации в кибербезопасность.

Превентивные меры

«Яндекс» — один из лидеров с точки зрения работы с данными в России. Увеличение влияния внешних игроков на операционную деятельность компании переводит вопрос из финансовой сферы в плоскость нацбезопасности.

Сейчас Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний и сооснователь «Яндекса», контролирует примерно 48 процентов голосующей доли. Если добавить к этому других сооснователей компании, доля увеличивается до 57 процентов, что обеспечивает контроль над операционной деятельностью. При этом Волож владеет лишь 10 процентами акций. Контроль достигается за счет акций класса «Б». Одна такая ценная бумага как десять обычных. Таким образом, основатели компании способны сохранить управленческий контроль над компанией, даже владея миноритарной долей.

Загвоздка в том, что по уставу акции класса «Б» нельзя передать или продать третьим лицам, включая наследников. Это значит, что рано или поздно эти акции превратятся в рядовые, а управление компанией перейдет в руки обычных акционеров. Во многом государство сейчас стремится подготовиться именно к этому и обеспечить управление компанией в российской юрисдикции.

Ключевая обязанность здорового государства — забота о безопасности своих граждан. Традиционно речь идет о сохранности жизни, здоровья и имущества. Век информационных технологий выводит на первый план безопасность персональных данных. Усиление роли государства в IT-секторе — не панацея, а скорее временная мера. В долгосрочной перспективе необходима тщательная выработка законодательной базы, которая защитит интересы россиян и не ударит по IT-компаниям.

Автор — Аналитик Института развития интернета

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