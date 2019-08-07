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Илон Маск опубликовал видео парашютной посадки части Falcon 9

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Фото: Соцсети
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Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео парашютной посадки части Falcon 9. На Землю вернулась створка головного обтекателя ракеты-носителя, которая запустила в космос израильский телекоммуникационный спутник Amos-17.

На кадрах видно, как деталь мягко опускается на сетку, развернутую на специальном судне в Атлантическом океане. Обтекатель планируется использовать повторно.

Запуск Falcon 9 состоялся в среду, 7 августа, с космодрома на мысе Канаверал. На орбиту вывели спутник Израиля, предназначенный для связи, уточняет телеканал «360».

Amos-17 сменит космический аппарат Amos-5, запущенный в 2011 году. Связь со спутником была потеряна в 2015 году.

Благодаря новому устройству будет обеспечена передача сигналов C-, Ka- и Ku-диапазонов, а также увеличится покрытие оператора Spacecom в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.

Миссия AMOS-17 была проведена бесплатно, так как в 2016 году спутник AMOS-6, стоимость которого оценивается в $200 млн, был уничтожен при взрыве ракеты Falcon 9 прямо на стартовой площадке, сообщает телеканал «Звезда».

6 августа сообщалось, что SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода микроспутников общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн. Запуски не будут зависеть от плановых выводов крупных спутников.

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