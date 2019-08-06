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SpaceX наладит регулярные запуски микроспутников по цене $2,25 млн

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Фото: Global Look Press/Nasa/ZUMAPRESS.com
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Американская компания SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода микроспутников общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн. Об этом говорится на сайте корпорации.

«Доставка полезного груза массой до 150 кг будет обходиться всего в $2,25 млн», — сообщили в компании.

Отмечается, что запуски не будут зависеть от плановых выводов крупных спутников. Более того, компания Илона Маска готова идти навстречу своим клиентам в случае изменении у них планов на полет.

25 июня космический носитель SpaceX вывел на орбиту 24 экспериментальных спутника и специальные капсулы с прахом 152 человек. Компания вела прямую трансляцию запуска.

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