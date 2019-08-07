Дорожные камеры будут выявлять отсутствие ОСАГО у столичных водителей

В Москве начали проверять наличие автостраховки с помощью дорожных камер. Если под лобовым стеклом нет стикера полиса ОСАГО, водителя предупреждают письмом с рекомендацией оформить страховку. С мая система работает в тестовом режиме и выявила в столице уже 730 тыс. нарушителей. Снятых на камеру водителей без полиса собираются штрафовать на 800 рублей. Информацию о нарушении проверяют по базе системы ОСАГО. А у нее есть расхождения с базой данных ГИБДД, так что пока штрафы вводить не станут.