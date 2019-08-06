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Москвичи оценили деятельность Собянина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Одобряют и поддерживают деятельность мэра Москвы Сергея Собянина порядка половины жителей столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества, которые имеются в распоряжении «Известий».

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Согласно результатам исследования, жизненной ситуацией удовлетворены 67% москвичей, еще 19% отметили позитивные изменения, произошедшие за год.

О хорошем или очень хорошем впечатлении от работы мэра заявили 49% опрошенных, 33% сообщили о нейтральном отношении к Собянину. Плохое впечатление сложилось у 16% респондентов.

Еще 30% на хорошо оценили деятельность столичных властей, среднюю оценку мэрии поставили 40%. Еще 24% выразили негативное отношение к деятельности правительства Москвы.

Опрос проводился 26–31 июля среди 1,5 тыс. человек при помощи стандартизированного интервью, погрешность не превышает 2,5%.

В июле москвичи высказались об уровне жизни в столице.

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