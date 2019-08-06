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Актер Владимир Кошевой рассказал о съемках в новом фильме Тодоровского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Актер Владимир Кошевой рассказал «Известиям» о съемках в новом фильм Валерия Тодоровского «Одесса», который снят на пленку.

«Режиссеру хотелось добиться аутентичного изобразительного ряда. Действие происходит в 1970-х. В Одессу к родителям на лето приезжают дочери со своими мужьями. Неожиданно в городе начинается эпидемия холеры. И Одессу закрывают. В нее нельзя въехать и покинуть нельзя. Фильм — о большой семье, ее проблемах, радостях и горестях», — рассказал он.

По словам актера, Тодоровскому удалось собрать на съемочной площадке настоящих профессионалов — актеров Ирину Розанову, Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова, Ксению Раппопорт. Он назвал большой удачей работу с ними.

Кошевой также рассказал о своей театральной премьере «Тургенев. Метафизика любви», которая пройдет в Театре Наций. Он заметил, что сначала поставил спектакль в Тобольске, так как считает, что следует смещать акцент и давать возможность зрителям из провинции видеть и оценивать новые постановки первыми.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 7 августа.

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