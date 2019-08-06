Кедры и ели высадят на месте незаконных рубок в Алтайском крае

Участки, пострадавшие от незаконных рубок в Алтайском крае, засадят новыми деревьями. Восстанавливать лес планируют с использованием саженцев елей и кедров.

Сплошные рубки происходили в Змеиногорском районе в окрестностях поселка Черепановский. Изначально сообщалось, что прореживание леса проводится в санитарных целях для борьбы с вредителем пихты, однако позже прокуратура выявила многочисленные нарушения, в том числе рубку в водоохранной зоне реки Карболиха, а также уничтожение насаждений без разрешительных документов. При этом предприниматели, которые осуществляли вырубку, изначально не планировали восстанавливать лес. Об этом пишет altapress.ru. Ущерб составил 9,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным минприроды региона, восстановительные работы начнутся уже в 2019 году. На опустошенных территориях высадят кедры и ели. При должном уходе кедры начнут плодоносить через 10–15 лет.