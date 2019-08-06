Композитор «Симпсонов» обвинил создателей шоу в возрастной дискриминации

Уволенный композитор американского мультсериала «Симпсоны» 78-летний Альф Клаузен подал в суд на создателей шоу, обвинив их в дискриминации по возрасту. Об этом пишет издание The USA Today.

Отмечается, что на должности композитора Клаузен проработал 27 лет и в 2017 году был уволен. Теперь он хочет получить компенсацию от телекомпании Fox. Уточняется, что при увольнении композитора в качестве причины указали «смену музыкального направления шоу», на замену Клаузену пришла компания Bleeding Fingers Music, основателями которой являются Ханс Циммер, Рассел Эмануэль и Стив Кофски, сообщает телеканал «360».

Музыка Клаузена звучит в более чем 500 эпизодах мультфильма, композитор стал обладателем двух статуэток «Эмми», также получал 21 номинацию на премию за саундтрек к сериалу. Кроме этого, он сотрудничал с создателями сериалов «Детективное агентство «Лунный свет», «Альф», а также писал музыку для фильмов из серии «Голый пистолет».

Ранее в апреле стало известно о возможном закрытии мультсериала «Симпсоны».