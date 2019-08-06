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Эксперты рассказали об опасности писем с предложением отписки от рассылок

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Фото: Global Look Press/Pascal Deloche/GODONG
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Эксперты по кибербезопасности предупредили интернет-пользователей о новой угрозе. Как сообщает Bleeping Computer, мошенники рассылают ничего не подозревающим жертвам письма с предложением отписаться от рассылки.

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Эти письма отличаются тем, что в них нет информации о том, от какой конкретно рассылки вам предлагают отписаться. Однако здесь обманщики сыграли на раздражении, которое у пользователей вызывают рекламные письма, и на их желании получать меньше спама.

Если пользователь перейдет по ссылке, он тем самым подтвердит, что его почтовый ящик активен. Таким образом злоумышленники формируют базы пользователей, которым затем рассылают фишинговые письма. Также эти базы продают рекламодателям.

2 августа специалисты «Роскачества» призвали не ограничиваться установкой антивируса и обновленного ПО на компьютере ради собственной безопасности. Чтобы защититься от киберпреступников, эксперты посоветовали заклеивать камеру и микрофон своего компьютера изолентой.

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