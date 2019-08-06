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Вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск скорой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе врачей. Об этом 6 августа сообщает «РИА Новости».

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Так, раньше отказ пропустить скорую на дороге карался штрафом в 500 рублей или лишением прав на срок до трех месяцев. Теперь штраф увеличился до 5 тыс. рублей, а срок лишения прав составляет от трех месяцев до года.

Помимо этого в УК вносится норма, согласно которой воспрепятствование деятельности врачей, которое приводит к тяжкому вреду здоровью пациенту, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тыс. рублей. Если подобные действия привели к смерти пациента, то тюремный срок увеличивается до четырех лет.

В том случае, если препятствование деятельности врачей не сказалось на здоровье пациента, то будет применяться штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятый пакет законов поможет защитить людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. В первом чтении документы были приняты еще в июне 2017 года.

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