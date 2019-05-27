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В Новочебоксарске пьяные мужчины избили работника скорой помощи

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Фото: РЕН ТВ
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В Чувашии задержали мужчин, напавших на бригаду скорой помощи. Как рассказала в воскресенье, 27 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел вечером 26 мая в Новочебоксарске.

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«Участники инцидента были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет», — сообщила Волк.

По ее словам, в отношении нападавших составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Ведется доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Драка нетрезвых мужчин и медика попала на видео. Как сообщает канал РЕН ТВ, сначала на фельдшера напал один из хулиганов. Силы оказались неравны: работник скорой помощи сумел скрутить его и повалить на землю. Тогда на него набросились остальные мужчины и стали избивать. Остановить драку сумел коллега пострадавшего.

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