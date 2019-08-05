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Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

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Фото: ТАСС/Zuma
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Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».

В своем Twitter он опубликовал кадр из телевизионной программы, после чего в комментариях добавил коллаж с фотографиями британской королевы, чьи наряды по цветы совпадали с цветами телепузиков.

Пользователи соцсети оценили шутку Маска и начали предлагать свои варианты сравнений, но только с другими известными личностями.

Так, один из пользователей приделал персонажам ТВ-шоу головы участников группы Queen, другие вместо Елизаветы II поставили канцлера Германии Ангелу Меркель. Еще один из читателей страницы предпринимателя решил подставить лицо самого Маска к костюмам телепузиков.

30 июля сообщалось, что в собственности Елизаветы II обнаружили несколько московских квартир.

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