Спокойное хозяйство: как выглядит сегодня Политехнический музей

Московский Политехнический музей — не просто архитектурный памятник. В его аудиториях звучали стихи Вознесенского, Евтушенко и Ахмадулиной, сюда водили поколения маленьких москвичей для первого знакомства с волшебным миром науки и техники. Несколько лет назад здание музея закрылось на реставрацию — и вот наконец первые итоги. Открыт северный фасад здания — подробности в фотогалерее «Известий»
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Фото: Марк Серый
Работы на фасадах Политехнического музея были начаты летом 2014 года. Основной объем восстановительных и реставрационных работ был завершен в 2017–2019 годах
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Фото: Марк Серый
На открывшемся северном фасаде восстановлен исторический горельеф с изображением Георгия Победоносца
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Фото: Марк Серый
Горельеф Георгия Победоносца был утерян в 30-е годы XX века после его замены на элементы с советской символикой. Историческое изображение восстанавливали по архивным фотографиям
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Фото: Марк Серый
Отреставрированы элементы монументальной живописи — фасадные панно «Пахарь», «Рабочая семья», «В кузнице», объединенные в триптих «Аллегория хозяйственного труда»
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Фото: Марк Серый
Работы по реконструкции и реставрации исторического здания Политехнического музея с 2017 года ведет строительное подразделение финансового института развития ДОМ.РФ — АО «Политехстрой»
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Фото: Марк Серый
В ближайшее время, к дню города Москвы, планируется завершить основные реставрационные работы в так называемой Холодной галерее — пешеходном пространстве под историческим зданием музея. В том числе за счет Холодной галереи площадь музея после реконструкции увеличится с 32 тыс. до 48 тыс. кв. м
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Фото: Марк Серый
До конца года также будет завершена сборка светопрозрачных куполов над Северным и Южным дворами Политеха
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Фото: Марк Серый
Здание Политехнического музея в Москве, построенное в период с 1875 по 1908 год архитекторами Николаем Шохиным и Ипполитом Монигетти, является объектом культурного наследия. По оценкам специалистов, это самый сложный федеральный объект реконструкции последних лет
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Фото: Марк Серый
Реставрационные работы ведутся в соответствии с концепцией, разработанной японским архитектором Джунья Ишигами, которая была выбрана по итогам международного конкурса в 2011 году и одобрена попечительским советом музея
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