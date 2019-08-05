Спокойное хозяйство: как выглядит сегодня Политехнический музей

Московский Политехнический музей — не просто архитектурный памятник. В его аудиториях звучали стихи Вознесенского, Евтушенко и Ахмадулиной, сюда водили поколения маленьких москвичей для первого знакомства с волшебным миром науки и техники. Несколько лет назад здание музея закрылось на реставрацию — и вот наконец первые итоги. Открыт северный фасад здания — подробности в фотогалерее «Известий»