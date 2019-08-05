Врача в Анапе будут судить за смерть ребенка из-за ошибки с диагнозом

В Анапе передано в суд уголовное дело в отношении врача-анестезиолога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, медик поставил неверный диагноз девочке, после чего она скончалась.

Специалист осматривал ребенка 2010 года рождения, находясь на дежурстве. Девочка поступила в приемное отделение в тяжелом состоянии. В результате неверно выставленного диагноза у пациентки прогрессировал гангренозный аппендицит, произошло осложнение гнойно-фибринозного перитонита, септический шок и полиорганная недостаточность. В течение дня девочка скончалась.

По заключению экспертизы квалификация и опыт позволяли врачу выявить признаки заболевания. Ненадлежащее исполнение медиком своих обязанностей находится в прямой связи с гибелью девочки, пишет ИА KrasnodarMedia.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.