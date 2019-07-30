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Главврач волгоградского роддома уволился из-за жалоб пациенток

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В Волгограде главный врач ГУЗ «Клинический рольный дом № 2» Игорь Ванюсов написал заявление об увольнении. Временно исполнять обязанности будет его заместитель Татьяна Гаврильчук.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источники в региональной администрации, увольнению предшествовала проверка, которую провели после многочисленных жалоб пациенток роддома.

В частности, они были недовольны сложившейся в роддоме практикой предоставления «коммерческих услуг». Якобы главврач ввел там собственный прайс-лист. Кроме того, не нравилась и система пожертвований от рожениц и их родственников.

Агентство напоминает, что в 2018 году в Волгограде уволился главврач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени Фишера» Александр Филиппов. Это произошло после посещения клиники губернатором Андреем Бочаровым.

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