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В соцсетях высмеяли «потопившие» вражескую подлодку украинские вертолеты

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Фото: TASS/Zuma/Anatolii Stepanov
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В соцсетях высмеяли украинских военных, которые во время учений «потопили» подводную лодку предполагаемого противника в Черном море. Один из пользователей отметил, что армия Украины задействовала в учениях «целых два вертолета».

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Как ранее сообщало украинское агентство «АрмияИнформ», в учениях были задействованы вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26. Экипажи воздушных судов «уничтожили» условного противника, местоположение которого обнаружил экипаж Ка-27.

Как отмечает «Газета.ру», видеозапись учений вызвала у интернет-пользователей только улыбку. Один из комментаторов отметил, что «у вертолета что-то отвалилось». Другой написал, что глушить рыбу с вертолета — это браконьерство. Еще один высказал мнение, что нужно было попросить воображаемую подлодку подойти ближе к берегу, чтобы вертолет долетел наверняка.

18 июля китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз – 2019» (Sea Breeze – 2019). Речь идет о бронетанкере «Гюрза», который, по мнению китайских репортеров, выглядел на фоне эсминцев НАТО как рыбацкая лодка.

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