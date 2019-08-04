Школа общественно-политического лидера откроется в Пскове

С 8 августа в ПсковГУ запускается очередная волна образовательного проекта «Школа общественно-политического лидера». Цель проекта — сформировать сообщество молодых управленцев, сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе вуза.

Познакомиться на практике с особенностями избирательного процесса каждый выпускник школы сможет во время участия в региональных выборах в качестве общественного наблюдателя.

Организаторами проекта выступают центр социологии и региональной политики ПсковГУ, Общественная палата Псковской области, избирательная комиссия Псковской области, АНО «Центр правового просвещения и медиации» и Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России.