Умер Вилли Токарев

Скончался российский и американский автор-исполнитель Вилли Токарев. Музыканту было 84 года.

Певец ушел из жизни в онкологическом центре, куда его госпитализировали в конце мая.

Первый альбом артиста «А жизнь — она всегда прекрасна» вышел в 1979 году. Токарев записал 50 пластинок, сотрудничал со многими звездами отечественной эстрады. Он — автор таких песен, как «Дождь» из репертуара Эдиты Пьехи, и «Люба, Любонька» Любови Успенской.

Вилли Токарев был женат трижды, последняя супруга Юлия младше на 43 года. У певца четверо наследников.