Власти Москвы поддержали идею увековечить память Вилли Токарева

Московские власти поддержали идею увековечить память автора и исполнителя песен в жанре шансон Вилли Токарева. Об этом сообщил зампредседателя комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов.

По его словам, он поддерживает просьбу. Как именно увековечить память артиста — памятной табличкой или другим способом — комиссия должна решить на заседании, рассказал зампредседателя агентству городских новостей «Москва».

О смерти Вилли Токарева стало известно 4 августа. Информацию о кончине артиста подтвердил его сын Артем. По словам мужчины, семья решает вопрос с церемонией прощания и похоронами. Артист умер в московском онкологическом центре, где находился с начала июля.

Ранее в воскресенье, 4 августа, на смерть исполнителя отреагировали его коллеги Любовь Успенская и Виктория Цыганова. Обе отметили особую энергетику Токарева и его жизнелюбие. Российский певец Михаил Шуфутинский назвал его смерть огромной потерей.