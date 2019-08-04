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Появилось видео пролета французского изобретателя над Ла-Маншем

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен пролет французского инженера-изобретателя Франки Запата над проливом Ла-Манш на летающей платформе Flyboard. Кадры опубликовал 3 августа телеканал BFM TV.


Отмечается, что инженер взлетел с пляжа французской коммуны Сангатт примерно в 8:15 (9:15 мск). Он пролетел 35 км за 24 минуты, а затем сел вблизи британского города Сент-Маргарет Бэй. Скорость полета превысила 170 км/ч.

Летающую платформу Skyboard Запата сконструировал сам. Доска оснащена пятью реактивными двигателями, работающими на авиакеросине, и может развивать скорость до 195 км/ч, а при дистанционном управлении — и до 400.

Первая попытка полета, состоявшаяся 25 июля, стала неудачной из-за невозможности совершить дозаправку. Пилот не смог приземлиться на платформу из-за сильной качки и упал в воду. Тогда полет инженера был приурочен к 110-й годовщине первого перелета через Ла-Манш, который 25 июля 1909 года совершил пилот Луи Блерио. Предполагалось, что скорость полета составит около 140 км /ч.

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