В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

В дагестанском селе Гимры на заброшенном складе обнаружили девять самодельных взрывных устройств общей мощностью около 90 кг в тротиловом эквиваленте. Операцию провели сотрудники республиканского управления ФСБ России совместно с полицейскими.

По данным силовиков, замаскированные под металлические трубы предметы были наполнены смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры. Поражающие элементы выглядели как куски арматуры. Устройства уничтожили на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.