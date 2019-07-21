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Полиция Гонконга изъяла рекордную для города партию взрывчатки

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Фото: youtube.com
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Полиция китайского Гонконга изъяла рекордную партию взрывчатки за историю города накануне массовых уличных протестов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Во время рейда на предполагаемую подпольную фабрику по изготовлению самодельных бомб в промышленном районе Цуен Вань в пятницу, 19 июля, полицейские обнаружили десять бензиновых бомб, едкие жидкости, оружие и 2 кг взрывчатки. В связи с этим был задержан 27-летний мужчина.

Операция прошла на фоне очередной волны протестов, ожидается, что в воскресенье, 21 июля, тысячи противников внесения поправок в закон об экстрадиции вновь выйдут на улицы. Действующие законы позволяют Гонконгу не выдавать преследуемых китайскими властями граждан.

В мае белорусские таможенники изъяли у 38-летней россиянки около 100 кг экстази, которые они пыталась провезти в Польшу. Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.

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