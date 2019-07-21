Полиция Гонконга изъяла рекордную для города партию взрывчатки
Полиция китайского Гонконга изъяла рекордную партию взрывчатки за историю города накануне массовых уличных протестов. Об этом сообщил телеканал CNN.
Во время рейда на предполагаемую подпольную фабрику по изготовлению самодельных бомб в промышленном районе Цуен Вань в пятницу, 19 июля, полицейские обнаружили десять бензиновых бомб, едкие жидкости, оружие и 2 кг взрывчатки. В связи с этим был задержан 27-летний мужчина.
Операция прошла на фоне очередной волны протестов, ожидается, что в воскресенье, 21 июля, тысячи противников внесения поправок в закон об экстрадиции вновь выйдут на улицы. Действующие законы позволяют Гонконгу не выдавать преследуемых китайскими властями граждан.
В мае белорусские таможенники изъяли у 38-летней россиянки около 100 кг экстази, которые они пыталась провезти в Польшу. Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.