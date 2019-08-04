Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания

Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел вечером 3 августа на Московской улице. 15-летний ребенок и его сверстники гуляли по недострою.

В какой-то момент школьник упал с крыши и разбил голову. Прибывшие на место медики не смогли спасти подростка — он скончался еще до их приезда.

23 июля сообщалось, что 15-летний подросток утонул в бывшем карьере в Хабаровске.