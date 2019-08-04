Стало известно имя наиболее вероятного соперника Федора Емельяненко

Стало известно имя наиболее вероятного соперника легендарного Федора Емельяненко. 29 декабря в Японии россиянин, скорее всего, встретится с Куинтоном Джексоном. Американский боец на год младше Федора, и у него неплохая статистика. Джексон провел на 10 боев больше Емельяненко и победил в 38 схватках.

В начале этого года Фёдор встречался с Райаном Бейдером, но уступил на первой минуте. Россиянин пока не хочет завершать карьеру, контракт с Bellator подписан на несколько боев.