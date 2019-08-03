Скала обрушилась на популярный в США пляж

В США три человека погибли при обрушении утеса на популярном пляже. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на пляже Грандвью, расположенном к северу от города Сан-Диего, штат Калифорния, в пятницу, 2 августа. На месте ЧП погибла женщина, двое пострадавших скончались от травм в больнице.

Местные власти заявили, что непосредственная зона обрушения закрыта для отдыхающих, и предупредили людей, чтобы они избегали скал и за пределами перекрытой зоны.

В конце июля восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США. Инцидент произошел в американском штате Флорида, в прибрежном городе Клируотер.