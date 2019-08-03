Прямой эфир

Скала обрушилась на популярный в США пляж

0
Фото: REUTERS/Mike Blake
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США три человека погибли при обрушении утеса на популярном пляже. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на пляже Грандвью, расположенном к северу от города Сан-Диего, штат Калифорния, в пятницу, 2 августа. На месте ЧП погибла женщина, двое пострадавших скончались от травм в больнице.

Местные власти заявили, что непосредственная зона обрушения закрыта для отдыхающих, и предупредили людей, чтобы они избегали скал и за пределами перекрытой зоны.

В конце июля восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США. Инцидент произошел в американском штате Флорида, в прибрежном городе Клируотер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина в США сфотографировал детей на пляже с дрона и спас им жизнь
Американка погибла на Багамах из-за нападения акул

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017