Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде

Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Как сообщает ABC News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел в американском штате Флорида, в прибрежном городе Клируотер. Молния ударила в пляж, который располагался за рестораном французской кухни.

Отмечается, что разряд непосредственно попал в 40-летнего мужчину. У него была диагностирована остановка сердца, сейчас он находится в критическом состоянии в больнице.

По меньшей мере четыре человека проходят лечение в клинике, причем один из пострадавших получил ожоги. Еще трое от госпитализации отказались.

Ранее в июне в румынском городе Сибиу от удара молнии загорелось большое гнездо аиста, свитое на опоре ЛЭП. Очевидцы сняли видео, на котором видно, что взрослый аист не покинул своих детей, защитив их крыльями.