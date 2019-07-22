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Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде

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Фото: abcactionnews.com
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Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Как сообщает ABC News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел в американском штате Флорида, в прибрежном городе Клируотер. Молния ударила в пляж, который располагался за рестораном французской кухни.

Отмечается, что разряд непосредственно попал в 40-летнего мужчину. У него была диагностирована остановка сердца, сейчас он находится в критическом состоянии в больнице.

По меньшей мере четыре человека проходят лечение в клинике, причем один из пострадавших получил ожоги. Еще трое от госпитализации отказались.

Ранее в июне в румынском городе Сибиу от удара молнии загорелось большое гнездо аиста, свитое на опоре ЛЭП. Очевидцы сняли видео, на котором видно, что взрослый аист не покинул своих детей, защитив их крыльями.

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