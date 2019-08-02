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Новый паром для линии Ванино–Холмск спустили на воду

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В Сахалинской области на воду спустили новый паром для линии Ванино–Холмск. Грузопассажирское судно усиленного ледового класса имеет высоту с пятиэтажный дом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В четверг, 1 августа, судно было выведено в акваторию Амура. Паром собран на стапеле из отдельных блоков больших размеров. Достраивать его будут на причале в Комсомольске-на-Амуре, пишет ИА SakhalinMedia.

В 2020 году паром планируется направить во Владивосток для финальных работ и испытаний.

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри отмечает, что регион заинтересован в том, чтобы современнеы паромы встали на линию Ванино–Холмск как можно быстрее. По его словам, суда повысят надежность перемещения между Сахалином и материковой частью России.

Строительство двух грузопассажирских паромов для линии Ванино–Холмск стартовало на Амурском судостроительном заводе в 2017 году. Длина каждого из них составляет 131 м, ширина — 22 м. Каждое судно сможет вместить 26 грузовых вагонов, 39 автопоездов, 28 легковых машин. Пассажировместимость составит 200 человек.

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