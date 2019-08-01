Спасатели нашли пропавших в Белом море туристов

Туристы из Санкт-Петербурга, пропавшие в Белом море, обнаружены. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил глава администрации Беломорского муниципального района (Карелия) Алексей Уханов.

«Нашлась группа туристическая, ее на вертолет посадили, сейчас везут в Сумский Посад — у них там свой автотранспорт личный», — рассказал Уханов в беседе с ТАСС.

Информацию о спасении туристов агентству подтвердил замначальника Главного управления МЧС по Республике Карелия Андрей Хилиманюк. По его словам, никто из них не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.

Как сообщалось ранее в четверг, группа туристов из десяти человек вышла на катере в Белое море и пропала. Последний раз их видели 24 июля. По данным МЧС, предположительный маршрут группы лежал из поселка Сумский Посад через реку Сума на остров Бережной Борщевец. Оттуда туристы на байдарках должны были направиться на Кондостров. Там их и обнаружили с вертолета. В МЧС уточнили, что на острове нет средств связи.