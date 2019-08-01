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В Свердловской области построят и реконструируют 24 школы до 2022 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Свердловской области в 2019 году начнут работу семь новых школ. До 2022 года планируется построить и реконструировать еще 17. Об этом сообщает департамент информполитики главы региона.

На строительство семи школ было направлено 5,6 млрд рублей. Более 1 млрд из них — федеральные средства, 3,4 млрд рублей выделены из бюджета региона. В числе новых учреждений две школы в Нижнем Тагиле. Одна из них сможет принять 1,2 тыс. учеников, вторая — 1275, пишет ИА «Ура.ру».

В следующем году планируют открыть десять новых школ, а в 2021 год — еще семь. Продолжается строительство школы в Каменске-Уральском, Ревде и Невьянске.

Новые школы возводят в рамках национального проекта «Образование».

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